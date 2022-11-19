Міненерго назвало фейком заклики до українців виїхати на зиму з країни

Ситуація з енергопостачанням складна, але контрольована

Ситуація з енергопостачанням складна, але контрольована, тож не слід піддаватися панічним заявам, що ширяться соціальними мережами та інтернет-ЗМІ.

Про це повідомили в Міненерго після інформації в засобах масової інформації щодо заклику до українців виїхати на зиму з країни через важку ситуацію у енергетиці.

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“Міністерство енергетики звертається до українців з єдиним закликом: допоможіть енергетиками зменшити навантаження на мережу. Маємо досягнути показника добровільного скорочення споживання кожною родиною на рівні 25%”, – сказано у заяві.

Там також додали, що аварійні та погодинні графіки відключення електроенергії дають можливість стабілізувати енергосистему, проводити ремонтні та відновлювальні роботи.

Зазначимо, низка ЗМІ поширили інформацію, нібито гендиректор ДТЕК Максим Тимченко закликав українців розглянути виїзд за кордон на «три-чотири місяці», нібито це має допомогти розвантажити енергосистему України.