У Казахстані сьогодні вибори президента: чи утримає Токаєв владу

У Казахстані сьогодні вибори президента: чи утримає Токаєв владу

За крісло президента країни в Казахстані борються шість кандидатів

У Казахстані сьогодні розпочалися дострокові вибори президента країни, які пройдуть за новими правилами, і ініційовані чинним главою держави Касим-Жомарт Токаєвим.

Про це повідомило DW.

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Судячи з різних соцопитувань, проведених напередодні, хвилюватися Токаєву точно нема за що. Його готові підтримати понад 80% виборців за прогнозованої високої явки у 76%.

На 12:00 20 листопада явка становила вже понад 38%.

Ініціював проведення дострокових виборів сам Токаєв, запропонувавши нові правила – президент обирається на сім років без права балотуватись на другий термін.

Посаду глави держави виборюють шість кандидатів. Окрім Токаєва, це депутат масліхату (місцевого законодавчого органу) Астани Каракат Абден, представник Загальнонаціональної соціал-демократичної партії (ОСДП) Нурлан Ауесбаєв, голова асоціації фермерів Казахстану Жигулі Дайрабаєв, висунутий профспілками економіст-теоретик Мейрам Кажикен і правозахисниця Салтанат Турсинбєкова.

За оцінками соціологів, жоден із конкурентів Токаєва не зможе навіть розраховувати на 5% підтримки, щоб повернути обов’язкову виборчу заставу у три мільйони тенге (близько 240 тис грн). Жоден із них не отримає навіть 2%.

Проте, кандидати борються за друге місце, і тут немає такої однозначності, як з першим. Той, хто обійняв його, за прогнозами аналітиків, теоретично може отримати високу посаду в урядових структурах або в апараті глави держави.

  • 131
  • 20.11.2022 10:17
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