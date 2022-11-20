Росіяни таємно перекинули з Білорусі до Ростовської області близько сотні ракет ППО

Росія вивезла з Білорусі ракети до комплексів ППО С-300 и С-400

Російські військові таємно перекинули майже 100 ракет ППО на територію РФ із союзної Білорусі, що може свідчити про підготовку до великомасштабної атаки на Україну.

Про це повідомляє Daily Mail.

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Аналітики кажуть, що переміщення ракет С-300 і С-400 є або ознакою того, що Росія вживає запобіжних заходів проти потенційного українського удару на помсту за недавню атаку Москви, або готується більшого звірства, яке ще попереду.

Також видання послалося на інформацію The Mirror про те, що з 9 по 13 листопада було зафіксовано близько 20 рейсів великих військово-транспортних Іл-76, які летіли з Білорусі на захід та південь Росії.

Кожен із них був завантажений піддонами ракет – всього не менше 70. Причому зброю було розміщено на аеродромах у Міллеровому по сусідству з Луганською областю та Ростові-на-Дону, розташованому неподалік від Донецької.