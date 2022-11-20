Росіяни перекидають резерви з півдня для наступу на сході

Росіяни перекидають війська на Донбас

Росіяни перекидають резерви з півдня і озброєння з Білорусі задля наступу на Донбасі.

Про це повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону.

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За його словами, на Донбасі відбуваються серйозні бойові дії, втім лінія фронту дещо стабілізувалася.

“Зараз лінія бойових зіткнень – все-таки річка Дніпро. Про те, що наступальні дії ведуться противником і на Бахмутському, і на Авдіївському напрямку – це зрозуміло. Чи може бути більш широкий наступ – покаже час. Зрозуміло, що вигнано ті резерви, які у них були на південному фронті. Їх противник очевидно перекидає на східний напрямок. Так само як і деякі озброєння з території Білорусі”, – зазначив Ігнат.

Також він додав, що масштабні ракетні атаки окупантів мають на меті примушення України до переговорів.

«Перша причина – вони хочуть нас перемогти. Зрозуміло, що хочуть поставити певні умови, хочуть схилити до переговорів», – пояснив речник.

Він також нагадав, що єдині наступальні дії ворога наразі ведуться на Бахмутському та Авдіївському напрямках.