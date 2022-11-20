75 відсотків росіян підтримують російську агресію проти України

75 відсотків росіян підтримують російську агресію проти України

Переважна більшість росіян підтримують війну проти України

За деякими оцінками, 75 відсотків населення Росії підтримують війну проти України.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький у інтерв’ю виданню “KyivPost”.

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Він зазначив, що політика Кремля – це не політика всього населення Росії.

“Хоча, за деякими оцінками, 75 відсотків населення Росії підтримують війну проти України. Це результат кремлівської пропаганди протягом тривалого часу, понад 10 років. Ми спостерігали таку ситуацію за часів Радянського Союзу, така ж загроза. Хто ворог? Захід. Це теж саме. Нічого нового”, – зазначив представник воєнної розвідки.

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  • 20.11.2022 13:10
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