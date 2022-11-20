Росіяни готують теракти на об’єктах критичної інфраструктури Білорусі

Одна з головнихцілей можливих терактів АЕС

На території Білорусі російськими спецслужбами заплановано проведення низки терактів – штучно спровокованих техногенних катастроф на об’єктах критичної інфраструктури.

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони України.

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Їх можуть провести на територіях, що межують з кордонами країн ЄС та України, зокрема Гродненської та Брестської областей. Одна з головних цілей – білоруська атомна електростанція «Островець».

Розробкою та реалізацією терактів займаються російські спецслужби, а білоруський КДБ просто поставлений до відома.

“Відповідальними за теракти традиційно призначать громадян країн НАТО та України, які начебто будуть перевдягнені у білоруську військову форму. Наразі підрозділи білоруських КДБ, МВС та прикордонних військ вже приведено в стан підвищеної бойової готовност”, – зазначили у військовій розвідці.

Там додали, що реалізація такого «проєкту» нібито має прискорити втягування білоруської армії у війну в Україні на боці окупантів. А також створити необхідну для Кремля суспільну думку в білоруському суспільстві.

Нагадуємо, що АЕС «Островець» побудовано у 2020-му році за російським проєктом і на російські гроші. Міжнародні експерти відзначають, що будівництво відбулось з грубими порушеннями технологічних та екологічних норм.

Європейський парламент ухвалив резолюцію щодо безпеки на АЕС «Островець» та висловив глибоке занепокоєння у зв’язку початком її комерційної експлуатації.

Одразу після запуску в роботу на станції відбулось кілька серйозних аварій, які супроводжувались вибухами обладнання.