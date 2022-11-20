У центрі Москви масштабна пожежа в районі Площі трьох вокзалів

Потужна пожежа спалахнула у центрі Москви

У Москві в районі Площі трьох вокзалів сталася велика пожежа, з палаючої будівлі рятують людей.

Про це повідомило ТАСС із посиланням на прес-службу столичного управління МНС РФ.

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Наголошується, що вогонь охопив будівлю, розташовану за адресою Комсомольська площа, будинок 1А, будівля 18.

У ньому знаходяться магазин меблів та магазин квітів.

У будівлі залишаються люди, які просять на допомогу. Нині їх визволяють рятувальники.

Площа пожежі досягла 1,9 тис «квадратів», до її гасіння залучать пожежний потяг і, можливо, авіацію.

Також місцеві ЗМІ повідомили, що у будівлі сталося обвалення перекриттів на площі 500 кв. м.

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