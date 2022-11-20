Російські обстріли Запорізької АЕС зруйнували обладнання для запуску енергоблоків

Російські обстріли Запорізької АЕС зруйнували обладнання для запуску енергоблоків

Окупанти зранку обстріляли ЗАЕС

Внаслідок сьогоднішнього обстрілу окупантами Запорізької АЕС було зруйновано інфраструктуру, яка необхідна для запуску енергоблоків і відновлення виробництва електроенергії для потреб України.

Про це повідомили в Енергоатомі.

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Там нагадали, що сьогодні, 20 листопада, вранці внаслідок численних російських обстрілів зафіксовано щонайменше 12 прильотів на майданчик Запорізької АЕС.

У результаті пошкоджено естакади зв‘язку зі спецкорпусами, баки запасу хімобессоленої води, система продувки парогенераторів, допоміжні системи одного з двох загальностанційних дизелів та інше обладнання інфраструктури станції.

Також зафіксовано три влучання в районі підстанції «Райдуга».

“Характер та перелік пошкодженого обладнання ЗАЕС свідчить про те, що рашисти цілили та вивели з ладу саме ту інфраструктуру, яка була необхідна для запуску енергоблоків 5 та 6 і відновлення виробництва електроенергії Запорізькою АЕС для потреб України”, – сказано в повідомленні.

В Енергоатомі пояснили, що нещодавно було ухвалено рішення щодо виведення енергоблоків 5 та 6 на мінімально контрольований рівень потужності для отримання пари, яка критично необхідна в зимовий період року для забезпечення безпеки енергоблоків, персоналу, населення та довкілля.

Енергетики наголосили, що окупнти всіляко намагались не дати українському персоналу станції запустити енергоблоки. Фейковим директором станції від Росатому Романенком за підтримки російських військових було заблоковано підготовку енергоблоків для виведення на мінімальний рівень потужності.

“Однак цього їм виявилось недостатньо, і сьогодні рашисти обстріляли та пошкодили саме те обладнання, відмова якого унеможливлює будь-які подальші дії щодо запуску енергоблоків ЗАЕС”, – наголосили в Енрегоатомі.

  • 15
  • 20.11.2022 17:29
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