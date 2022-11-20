Емір Катара відкрив Чемпіонат світу з футболу-2022

Емір Катара відкрив Чемпіонат світу з футболу-2022

Символ цьогорічного ЧС — арафатка на ім'я Лаїб

Емір Катара шейх Тамім бен Хамада Аль Тані оголосив чемпіонат світу з футболу 2022 року відкритим.

Головною зіркою церемонії відкриття став Чон Джонгук із кей-поп гурту BTS. Разом із катарським співаком Фахадом Аль-Кубайсі він виконав офіційний гімн чемпіонату турніру – пісню під назвою Dreamers («Мрійники»).

Символ цьогорічного ЧС — арафатка на ім’я Лаїб.

Перший матч чемпіонату Катар – Еквадор розпочинається о 18:00 за київським часом.

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  • 20.11.2022 17:54
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