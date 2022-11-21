З Німеччини депортували росіянку, яка ображала українських біженців та знімала це на відео

Росіянку Прохорову депортували з Німеччини

З Німеччини депортували Юлію Прохорову – росіянку, яка підтримувала вторгнення в Україну, записувала про це відео та приходила з російським прапором на мітинги українців.

Про це повідомив The Insider.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

За даними німецької влади, вона проживала у місті Ландсхут у Нижній Баварії нелегально.

Ще у жовтні німецька поліція провела обшуки у будинку Прохорової.

Прокуратура і поліція Ландсхута проводили щодо росіянки розслідування за підозрою в схваленні злочинів, що кримінально караються, і у зв’язку з образами.

Сама ж Прохорова зняла ролик у туалеті, показуючи, як вона ставиться до документів від німецької поліції.

Ваш браузер не поддерживает воспроизведение видео

Ваш браузер не поддерживает воспроизведение видео

Ваш браузер не поддерживает воспроизведение видео

Як вдалося з’ясувати The Insider, Прохорова Юлія Сергіївна (у дівоцтві Чернишова) народилася 1992 року у селищі Безенчук Самарської області. За деякий час вона переїхала до Москви.

Офіційно вона працювала касиром у магазині «П’ятірочка» та у мікрофінансовій організації «Бистродєньгі». При цьому її фото публікувалися на сайті інтим-послуг із позначкою «верифіковані».