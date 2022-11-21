З Німеччини депортували росіянку, яка ображала українських біженців та знімала це на відео
Росіянку Прохорову депортували з Німеччини
З Німеччини депортували Юлію Прохорову – росіянку, яка підтримувала вторгнення в Україну, записувала про це відео та приходила з російським прапором на мітинги українців.
Про це повідомив The Insider.
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За даними німецької влади, вона проживала у місті Ландсхут у Нижній Баварії нелегально.
Ще у жовтні німецька поліція провела обшуки у будинку Прохорової.
Прокуратура і поліція Ландсхута проводили щодо росіянки розслідування за підозрою в схваленні злочинів, що кримінально караються, і у зв’язку з образами.
Сама ж Прохорова зняла ролик у туалеті, показуючи, як вона ставиться до документів від німецької поліції.
Як вдалося з’ясувати The Insider, Прохорова Юлія Сергіївна (у дівоцтві Чернишова) народилася 1992 року у селищі Безенчук Самарської області. За деякий час вона переїхала до Москви.
Офіційно вона працювала касиром у магазині «П’ятірочка» та у мікрофінансовій організації «Бистродєньгі». При цьому її фото публікувалися на сайті інтим-послуг із позначкою «верифіковані».
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- 21.11.2022 08:12
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