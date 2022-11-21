Іран ударив ракетами та дронами-камікадзе по курдах в Іраку
В результаті атаки загинула одна людина
Іран на світанку 21 листопада завдав чергового удару ракетами і безпілотниками по Іракському Курдистану.
Про це повідомляє іракська агенція INA.
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Метою атаки стали штаб-квартири курдських партій у провінціях Ербіль та Сулейманія. Тегеран звинувачує їх у підтримці антиурядових виступів в ісламській республіці.
За даними агентства, в результаті удару одна людина загинула і ще вісім отримали поранення.
Крім того, іракське агентство Shafaq News повідомляє, що іранські військові завдали удару по табору біженців у місті Бахірка, також розташованому в провінції Ербіль.
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- 21.11.2022 08:27
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