Іран ударив ракетами та дронами-камікадзе по курдах в Іраку

В результаті атаки загинула одна людина

Іран на світанку 21 листопада завдав чергового удару ракетами і безпілотниками по Іракському Курдистану.

Про це повідомляє іракська агенція INA.

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Метою атаки стали штаб-квартири курдських партій у провінціях Ербіль та Сулейманія. Тегеран звинувачує їх у підтримці антиурядових виступів в ісламській республіці.

За даними агентства, в результаті удару одна людина загинула і ще вісім отримали поранення.

Крім того, іракське агентство Shafaq News повідомляє, що іранські військові завдали удару по табору біженців у місті Бахірка, також розташованому в провінції Ербіль.

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