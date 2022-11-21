Армія “ДНР” втратила вбитими та пораненими майже всіх, хто був у ній до початку війни

Армія “ДНР” втратила вбитими та пораненими майже всіх, хто був у ній до початку війни

Армія "ДНР" отримує від Росії застарілу зброю і безнадійні бойові завдання

Сепаратистська армія “ДНР” вступила у війну в Україні з 20 000 бійців, майже кожен із них був убитий чи поранений.

Про це пише Forbes.

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За даними «омбудсмена ДНР», до листопада сепаратистська армія втратила 3 ​​746 людей убитими та 15 794 пораненими в бою.

Частина поранених, безперечно, повернулася на фронтову службу, багато хто цього не зробив. Так, армія “ДНР” збільшилася протягом дев’ятимісячної війни за рахунок примусової мобілізації тисяч чоловіків з 2,3-мільйонного населення “ДНР”.

“Але навіть якщо сепаратистська армія подвоїться в розмірах, втрата половини її кінцевої живої сили все одно є катастрофічною. Армія США передбачає, що підрозділ стає нездатним до великих боїв після втрати лише 31 відсотка своєї чисельності”, – йдеться у публікації.

Видання наголосило, що надзвичайні втрати в армії квазіреспубліки не повинні викликати подиву. Будучи маріонеткою Кремля, “ДНР” отримала від Росії застарілу зброю та спорядження – наприклад, гвинтівками Мосіна та танки Т-62. При цьому військових “ДНР” відправляли на небезпечні завдання без адекватної підтримки, використовуючи як гарматне м’ясо.

Приблизно в такому стані знаходяться нові партії мобілізованих в російську армію. Їм теж не вистачає зброї, амуніції та вмінь.

Тому видання прогнозує, що «в найближчому майбутньому очікуйте, що кількість убитих та поранених росіян різко стрибне вгору».

  • 486
  • 21.11.2022 08:56
Декілька слів про автора
Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

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