У Росії без суду стратили зека-командира роти за здачу позицій ЗСУ

В Росії хочуть страчувати завербованих зеків, які не утримують позицій

У Росії розпочалися позасудові страти командирів підрозділів, які здали позиції під тиском ЗСУ.

Про одну з можливих страт розповіли правозахисники з Gulagu.net з посиланням на своє джерело.

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За його словами, засудженого Севальньова Віктора Анатолійовича 24.09.1979 р.н., командира 7 мотострілецької роти (в/ч 08807), забрали зі шпиталю на розстріл.

“Його звинуватили у втраті контролю над довіреним йому підрозділом і планують розстріляти у найближчі кілька годин”, – повідомило джерело.

За інформацією видання, Севальнева було рекрутовано міноборони РФ з місць позбавлення волі 10 жовтня 2022 року.

Правозахисники закликали військових прокурорів та слідчих, а також особисто генерала Сергія Суровікіна “вжити вичерпних заходів для скасування злочинного наказу про розстріл Севальньова В.А”.

«Позасудові страти і вся ця «пригожинщина» мають бути припинені раз і назавжди», – сказано в повідомленні.

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