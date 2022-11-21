Під Мелітополем знищено базу окупантів
Пізно ввечері під Мелітополем було гучно
Ввечері 20 листопада у тимчасово окупованому селищі Веселому Мелітопольського району прогриміли три потужні вибухи.
Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.
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“За уточненою інформацією рашисти невдало покурили на своїй же військовій базі, яка розміщувалась на території одного із фермерських господарств”, – пояснив він в Telegram.
В офісній будівлі проживав особовий склад, а поруч з нею дислокувалася військова техніка окупантів.
“Місцеві жителі повідомляють про суттєві руйнування, тож підраховуємо ворожі втрати”, – резюмував Федоров.
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- 21.11.2022 11:11
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