Під Мелітополем знищено базу окупантів

Пізно ввечері під Мелітополем було гучно

Ввечері 20 листопада у тимчасово окупованому селищі Веселому Мелітопольського району прогриміли три потужні вибухи.

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

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“За уточненою інформацією рашисти невдало покурили на своїй же військовій базі, яка розміщувалась на території одного із фермерських господарств”, – пояснив він в Telegram.

В офісній будівлі проживав особовий склад, а поруч з нею дислокувалася військова техніка окупантів.

“Місцеві жителі повідомляють про суттєві руйнування, тож підраховуємо ворожі втрати”, – резюмував Федоров.