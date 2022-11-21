Зміна влади у Києві не є метою «спецоперації», – Пєсков
Пєсков каже, що цілей
Зміна влади у Києві не є метою "спецоперації" в Україні, треба вести переговори.
Як повідомило РИА Новости, про це заявив речник президента РФ Дмитро Пєсков.
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«Президент про це вже говорив», – сказав він.
Пєсков також прокоментував заяву президента України Володимира Зеленського про те, що РФ не прагне миру, а домагається переговорів, щоб отримати перепочинок для підготовки нової фази війни.
Представник Кремля заявив, що шляхом переговорів із Києвом Росія хоче досягти цілей своєї «спецоперації» в Україні.
«Росія хоче досягти своєї мети, і вона її досягне», – сказав Пєсков.
Раніше віце-спікер Радфеда Костянтин Косачов заявив, що нормалізація відносин між Росією та Україною можлива лише після зміни влади у Києві.
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- 21.11.2022 13:36
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