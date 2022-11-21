Зміна влади у Києві не є метою «спецоперації», – Пєсков

Зміна влади у Києві не є метою «спецоперації», – Пєсков

Пєсков каже, що цілей

Зміна влади у Києві не є метою "спецоперації" в Україні, треба вести переговори.

Як повідомило РИА Новости, про це заявив речник президента РФ Дмитро Пєсков.

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«Президент про це вже говорив», – сказав він.

Пєсков також прокоментував заяву президента України Володимира Зеленського про те, що РФ не прагне миру, а домагається переговорів, щоб отримати перепочинок для підготовки нової фази війни.

Представник Кремля заявив, що шляхом переговорів із Києвом Росія хоче досягти цілей своєї «спецоперації» в Україні.

«Росія хоче досягти своєї мети, і вона її досягне», – сказав Пєсков.

Раніше віце-спікер Радфеда Костянтин Косачов заявив, що нормалізація відносин між Росією та Україною можлива лише після зміни влади у Києві.

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  • 21.11.2022 13:36
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Артем Малиновський:Фахівець з міжнародної політики, масонських змов, світової закуліси та масового чіпування.

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