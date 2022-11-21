Парламентська асамблея НАТО визнала Росію державою-терористом

Парламентська асамблея НАТО визнала Росію державою-терористом

Резолюція ПА НАТО містить низку важливих для України рішень

Парламентська асамблея НАТО визнала Росію державою-терористом та закликала створити спеціальний Міжнародний трибунал для покарання російських злочинців.

Про це повідомив голова постійної делегації України в ПА НАТО Єгор Чернєв.

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За його словами, всі 30 країн НАТО підтримали пропозиції української делегації.

“Такий трибунал дасть змогу засудити не тільки безпосередніх виконавців військових злочинів, але і вище керівництво Російської Федерації. Резолюцію буде направлено урядам та парламентам усіх країн-членів НАТО”, – зазначив Чернєв.

Також, за його словами, резолюція містить низку важливих для України рішень.

Йдеться про збільшення постачання Україні озброєння, розробку конкретних кроків стосовно вступу України до НАТО, створення механізму стягнення репарацій з РФ за завдані Україні збитки.

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  • 21.11.2022 15:13
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