Звільнення Кінбурнської коси: у ЗСУ розповіли про хід операції
Операція зі звільнення Кінбурнської коси триває в режимі тиші
Українські військові продовжують операцію зі звільнення Кінбурнської коси, але вона проводиться у режимі тиші.
Про це в ефірі національного телемарафону повідомила речник оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк.
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За її словами, специфіка операції полягає у географічному розташуванні Кінбурнської коси. Вона пов’язана з великою сушею через Херсонську область, і росіяни підтягують туди сили.
«Тому ворог може дозволяти собі поповнювати резерви навіть після нашої вогневої поразки», – пояснила Гуменюк.
Вона також додала, що звільнення Кінбурнської коси відкриє дорогу до приєднання Миколаївського порту до зернової угоди.
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- 21.11.2022 16:08
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