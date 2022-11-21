Звільнення Кінбурнської коси: у ЗСУ розповіли про хід операції

Звільнення Кінбурнської коси: у ЗСУ розповіли про хід операції

Операція зі звільнення Кінбурнської коси триває в режимі тиші

Українські військові продовжують операцію зі звільнення Кінбурнської коси, але вона проводиться у режимі тиші.

Про це в ефірі національного телемарафону повідомила речник оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк.

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За її словами, специфіка операції полягає у географічному розташуванні Кінбурнської коси. Вона пов’язана з великою сушею через Херсонську область, і росіяни підтягують туди сили.

«Тому ворог може дозволяти собі поповнювати резерви навіть після нашої вогневої поразки», – пояснила Гуменюк.

Вона також додала, що звільнення Кінбурнської коси відкриє дорогу до приєднання Миколаївського порту до зернової угоди.

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  • 21.11.2022 16:08
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