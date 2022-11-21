В Індонезії на острові Ява стався потужний землетрус: десятки загиблих, сотні поранених

Землетрусом пошкоджено та зруйновано тисячі будинків

Внаслідок землетрусу на головному індонезійському острові Ява загинуло щонайменше 162 особи та кілька сотень отримали поранення.

Про це повідомило ВВС з посиланням на місцевого губернатора Рідвана Каміля.

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Землетрус магнітудою 5,6 стався у місті Чіанджур на Західній Яві на невеликій глибині 10 км.

Десятки людей було доставлено до лікарні, багатьом надавали допомогу прямо на вулиці.

Рятувальники працювали всю ніч, щоб спробувати врятувати людей, які, як вважається, все ще перебувають у пастці під будинками, що обвалилися.

Район, де стався землетрус, густонаселений і схильний до зсувів, з не дуже міцними будинками, що перетворилися на руїни в багатьох районах.

Виступаючи перед місцевими ЗМІ, губернатор Каміль сказав, що близько 326 людей було поранено внаслідок землетрусу, зазначивши, що «більшість із них отримали переломи від роздавлювання у руїнах».

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Також він підкреслив, що ще багато людей перебувають під руїнами, тому кількість поранених та загиблих згодом зростатиме.

Губернатор Західної Яви додав, що понад 13 тисяч людей було переміщено понад 2 200 будинків, було пошкоджено або зруйновано землетрусом.