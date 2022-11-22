Іран розпочав збагачення урану до 60%: його можна використати для створення зброї

Іран збагатив уран до рівня готовності для використання у зброї

Іран почав збагачення урану до 60% на ядерному об'єкті у Фордо у відповідь на резолюцію МАГАТЕ.

Про це повідомило іранське агентство ISNA. Резолюція зобов’язує Іран надати документацію та доступ до його ядерних об’єктів.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

При цьому агентство зазначає, що проект документу було розроблено Сполученими Штатами та трьома європейськими країнами.

“Керівна рада Міжнародного агентства з атомної енергії у четвер минулого тижня ухвалила резолюцію проти мирної ядерної діяльності нашої країни на своєму сезонному засіданні під сильним політичним тиском з боку Сполучених Штатів, Великобританії, Франції та Німеччини”, – заявив прессекретар Міністерства закордонних справ Ірану Насер Канані.

ISNA підтвердило, що збагачення урану було зроблено з використанням каскаду центрифуг IR-2m та IR-4 в Натанзі.

Збагачений понад 20% уран називають високозбагаченим або збройовим. Високозбагачений уран може використовуватися в термоядерній зброї як тампер термоядерного заряду. Крім того, уран із високим збагаченням використовується в енергетичних ядерних реакторах.