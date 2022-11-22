СБУ проводить контррозвідувальні заходи на об’єктах УПЦ МП на Рівненщині
Заходи проводяться для недопущення використання релігійних громад в якості осередку «русского міра»
СБУ проводить безпекові заходи на території Корецького Свято-Троїцького монастиря та приміщень Сарненсько-Поліської єпархії УПЦ у Рівненській області.
Про це повідомили в Управлінні СБУ у Рівненській області.
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“На Рівненщині Служба безпеки України проводить контррозвідувальні (безпекові) заходи на території Корецького Свято-Троїцького монастиря (м. Корець), жіночого монастиря на честь Волинської ікони Божої Матері (с. Серники Зарічненського району) та на території приміщень Сарненсько-Поліської єпархії УПЦ”, – сказано в повідомленні.
В спецслужбі також зазначили, що ці заходи відбуваються спільно з Національною поліцією та Національною гвардією – в межах системної роботи СБУ з протидії підривній діяльності російських спецслужб в Україні.
Як повідомляли Vlasti, співробітники Служби безпеки України проводять контррозвідувальні заходи на території Києво-Печерській лаври.
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- 22.11.2022 10:36
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