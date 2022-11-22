Європарламент може визнати ПВК Вагнера терористичною організацією

Вагнерівців можуть визнати терористичною організацією

Депутати Європарламенту хочуть включити ПВК Вагнера до списку терористичних організацій.

Про це повідомило Politico.

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Депутати Європарламенту, які представляють весь спектр парламентських груп – від вкрай правої ID до The Left, Renew, EPP, S&D та Greens – надіслали відповідного листа президенту Європейської ради Шарлю Мішелю та прем’єр-міністру Чехії Петру Фіале, чия країна головує у Раді.

Посилаючись на «порушення міжнародного права в Україні, що продовжуються» з боку ПВК Вагнера та «їхні попередні подвиги в інших конфліктах», депутати наполягають, що група має бути визнана терористичною організацією.