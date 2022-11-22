Європарламент може визнати ПВК Вагнера терористичною організацією

Європарламент може визнати ПВК Вагнера терористичною організацією

Вагнерівців можуть визнати терористичною організацією

Депутати Європарламенту хочуть включити ПВК Вагнера до списку терористичних організацій.

Про це повідомило Politico.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

Депутати Європарламенту, які представляють весь спектр парламентських груп – від вкрай правої ID до The Left, Renew, EPP, S&D та Greens – надіслали відповідного листа президенту Європейської ради Шарлю Мішелю та прем’єр-міністру Чехії Петру Фіале, чия країна головує у Раді.

Посилаючись на «порушення міжнародного права в Україні, що продовжуються» з боку ПВК Вагнера та «їхні попередні подвиги в інших конфліктах», депутати наполягають, що група має бути визнана терористичною організацією.

  • 9
  • 22.11.2022 15:17
Декілька слів про автора
Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

Коментарі до цієї новини:

Останні новини

Світ
15:17
Європарламент може визнати ПВК Вагнера терористичною організацією
Україна
14:44
Російські ракети пошкодили майже всі українські ТЕС і ГЕС, - голова Укренерго
Україна
13:21
У Росії залишилося ракет лише на три масовані атаки, - ЗМІ
Світ
11:42
Російський флот у Новоросійську – під загрозою
Світ
11:09
У Бєлгородській області РФ почали будувати лінію оборони: з'явилися фото
Україна
10:36
СБУ проводить контррозвідувальні заходи на об'єктах УПЦ МП на Рівненщині
Світ
10:16
Іран розпочав збагачення урану до 60%: його можна використати для створення зброї
Україна
09:39
СБУ прокоментувала обшуки у Києво-Печерській Лаврі
Світ
08:36
Син президента Ліберії забив гол за США на ЧС-2022
Україна
07:55
СБУ проводить обшуки у Києво-Печерській лаврі
Світ
07:44
Косово відклало штрафи за сербські номери на дві доби на прохання США
Світ
06:47
У Європарламенті закликають не розморожувати гроші ЄС для уряду Орбану
Світ
20:07
В Індонезії на острові Ява стався потужний землетрус: десятки загиблих, сотні поранених
Світ
16:58
Звертайтеся після Нового року: Китай відмовив Путіну в телефонній розмові із Сі Цзіньпіном
Україна
16:08
Звільнення Кінбурнської коси: у ЗСУ розповіли про хід операції

Головне

Україна
07:55
СБУ проводить обшуки у Києво-Печерській лаврі
Світ
20:07
В Індонезії на острові Ява стався потужний землетрус: десятки загиблих, сотні поранених
Україна
16:08
Звільнення Кінбурнської коси: у ЗСУ розповіли про хід операції
Світ
15:49
Кращі за ATACMS: які ракети Ізраїль може надати Україні
Світ
15:03
Ізраїль пообіцяв постачати Україні високоточну зброю, якщо Іран дасть Росії ракети: у ЗСУ відреагували
Світ
13:16
Туреччина провела операцію в Сирії та Іраку через відмову Росії виконувати свої обіцянки, – Ердоган
Україна
11:11
Під Мелітополем знищено базу окупантів
Світ
09:55
В Казахстані відбулись вибори президента: попередні офіційні результати
Україна
08:56
Армія “ДНР” втратила вбитими та пораненими майже всіх, хто був у ній до початку війни
Світ
17:54
Емір Катара відкрив Чемпіонат світу з футболу-2022
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua

Останнє

ТОР
Європарламент може визнати ПВК Вагнера терористичною організацією
Світ
22.11.2022 15:17
ТОР
Російські ракети пошкодили майже всі українські ТЕС і ГЕС, – голова Укренерго
Україна
22.11.2022 14:44
ТОР
У Росії залишилося ракет лише на три масовані атаки, – ЗМІ
Україна
22.11.2022 13:21

Популярне

ТОР
У Росії без суду стратили зека-командира роти за здачу позицій ЗСУ
21.11.2022 10:50
ТОР
Армія “ДНР” втратила вбитими та пораненими майже всіх, хто був у ній до початку війни
21.11.2022 08:56
ТОР
З Німеччини депортували росіянку, яка ображала українських біженців та знімала це на відео
21.11.2022 08:12

Коментують

Powered by Disqus
Національна спілка журналістів України
Зв'язок з нами: [email protected]

Про нас

VLASTI.NET – один із провідних українських новинних та аналітичних сайтів, який створений та наповнюється професійними журналістами. Генеруючи власні новини та аналітику, ми оперативно відбираємо в мережі найгучніші, найрезонансніші та найактуальніші матеріали журналістів та провідних інформагентств з усього світу.

© Copyright 2002 - 2022, «VLASTI.NET»"
NetGameSlots.com