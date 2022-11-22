Юрій Шухевич помер на 90-му році життя

Юрій Шухевич помер на 90-му році життя

Шухевич помер в Німеччині, де був на лікуванні

На 90-му році життя помер Герой України, син командувача ОУН-УПА Романа Шухевича, громадський діяч, народний депутат України VIII скликання Юрій Шухевич.

Про це повідомило NTA з посиланням на дружину Наталію Шухевич.

Останні хвилини життя знаменитий українець провів у Німеччині, де перебував на лікуванні.

Юрій-Богдан Романович Шухевич народився 28 березня 1933 року у селі Оглядів у родині Романа та Олександри Шухевичів. Тоді Львівське воєвдство Другої Польської Республіки. Нині – Радехівський район Львівської області.  український політичний діяч, народний депутат України VIII скликання, член Української Гельсінської Групи, активний дисидент, політичний в’язень у 1948–1956, 1956–1968, 1972–1988 роках.

Юрій Шухевич провів 28 років у в’язницях і таборах СРСР.  1990 – 1994 став організатором і головою УНА-УНСО. У серпні 2006 року Президент України Віктор Ющенко надав Юрію Шухевичу звання Героя України .

  • 18
  • 22.11.2022 15:36
Декілька слів про автора
Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

Коментарі до цієї новини:

Останні новини

Україна
15:36
Юрій Шухевич помер на 90-му році життя
Світ
15:17
Європарламент може визнати ПВК Вагнера терористичною організацією
Україна
14:44
Російські ракети пошкодили майже всі українські ТЕС і ГЕС, - голова Укренерго
Україна
13:21
У Росії залишилося ракет лише на три масовані атаки, - ЗМІ
Світ
11:42
Російський флот у Новоросійську – під загрозою
Світ
11:09
У Бєлгородській області РФ почали будувати лінію оборони: з'явилися фото
Україна
10:36
СБУ проводить контррозвідувальні заходи на об'єктах УПЦ МП на Рівненщині
Світ
10:16
Іран розпочав збагачення урану до 60%: його можна використати для створення зброї
Україна
09:39
СБУ прокоментувала обшуки у Києво-Печерській Лаврі
Світ
08:36
Син президента Ліберії забив гол за США на ЧС-2022
Україна
07:55
СБУ проводить обшуки у Києво-Печерській лаврі
Світ
07:44
Косово відклало штрафи за сербські номери на дві доби на прохання США
Світ
06:47
У Європарламенті закликають не розморожувати гроші ЄС для уряду Орбану
Світ
20:07
В Індонезії на острові Ява стався потужний землетрус: десятки загиблих, сотні поранених
Світ
16:58
Звертайтеся після Нового року: Китай відмовив Путіну в телефонній розмові із Сі Цзіньпіном

Головне

Україна
15:36
Юрій Шухевич помер на 90-му році життя
Україна
07:55
СБУ проводить обшуки у Києво-Печерській лаврі
Світ
20:07
В Індонезії на острові Ява стався потужний землетрус: десятки загиблих, сотні поранених
Україна
16:08
Звільнення Кінбурнської коси: у ЗСУ розповіли про хід операції
Світ
15:49
Кращі за ATACMS: які ракети Ізраїль може надати Україні
Світ
15:03
Ізраїль пообіцяв постачати Україні високоточну зброю, якщо Іран дасть Росії ракети: у ЗСУ відреагували
Світ
13:16
Туреччина провела операцію в Сирії та Іраку через відмову Росії виконувати свої обіцянки, – Ердоган
Україна
11:11
Під Мелітополем знищено базу окупантів
Світ
09:55
В Казахстані відбулись вибори президента: попередні офіційні результати
Україна
08:56
Армія “ДНР” втратила вбитими та пораненими майже всіх, хто був у ній до початку війни
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua

Останнє

ТОР
Юрій Шухевич помер на 90-му році життя
Україна
22.11.2022 15:36
ТОР
Європарламент може визнати ПВК Вагнера терористичною організацією
Світ
22.11.2022 15:17
ТОР
Російські ракети пошкодили майже всі українські ТЕС і ГЕС, – голова Укренерго
Україна
22.11.2022 14:44

Популярне

ТОР
У Росії без суду стратили зека-командира роти за здачу позицій ЗСУ
21.11.2022 10:50
ТОР
Армія “ДНР” втратила вбитими та пораненими майже всіх, хто був у ній до початку війни
21.11.2022 08:56
ТОР
З Німеччини депортували росіянку, яка ображала українських біженців та знімала це на відео
21.11.2022 08:12

Коментують

Powered by Disqus
Національна спілка журналістів України
Зв'язок з нами: [email protected]

Про нас

VLASTI.NET – один із провідних українських новинних та аналітичних сайтів, який створений та наповнюється професійними журналістами. Генеруючи власні новини та аналітику, ми оперативно відбираємо в мережі найгучніші, найрезонансніші та найактуальніші матеріали журналістів та провідних інформагентств з усього світу.

© Copyright 2002 - 2022, «VLASTI.NET»"
NetGameSlots.com