Юрій Шухевич помер на 90-му році життя
Шухевич помер в Німеччині, де був на лікуванні
На 90-му році життя помер Герой України, син командувача ОУН-УПА Романа Шухевича, громадський діяч, народний депутат України VIII скликання Юрій Шухевич.
Про це повідомило NTA з посиланням на дружину Наталію Шухевич.
Останні хвилини життя знаменитий українець провів у Німеччині, де перебував на лікуванні.
Юрій-Богдан Романович Шухевич народився 28 березня 1933 року у селі Оглядів у родині Романа та Олександри Шухевичів. Тоді Львівське воєвдство Другої Польської Республіки. Нині – Радехівський район Львівської області. український політичний діяч, народний депутат України VIII скликання, член Української Гельсінської Групи, активний дисидент, політичний в’язень у 1948–1956, 1956–1968, 1972–1988 роках.
Юрій Шухевич провів 28 років у в’язницях і таборах СРСР. 1990 – 1994 став організатором і головою УНА-УНСО. У серпні 2006 року Президент України Віктор Ющенко надав Юрію Шухевичу звання Героя України .
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- 22.11.2022 15:36
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