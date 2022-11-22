Скандал із шарфом Орбана: прем’єр Угорщини попросив не змішувати футбол із політикою

Скандал із шарфом Орбана: прем’єр Угорщини попросив не змішувати футбол із політикою

Орбан з шарфом з "Великою Угорщиною"

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прийшов на товариський футбольний матч між збірними Угорщини та Греції у Будапешті з шарфом, на якому зображено карту "Великої Угорщини" з частинами сусідніх держав у її складі, у тому числі й України.

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Відповідне відео швидко облетіло соцмережі.

Кордони «Великої Угорщини» на шарфі Орбана включають частини територій сучасних Австрії, Словаччини, Румунії, Хорватії, Сербії та України. Вони належали Королівству Угорщина до кінця Першої світової війни, після чого вона втратила їх за умовами Трианонського мирного договору.

Як повідомив представник українського МЗС Олег Ніколенко, міністерство викликало у зв’язку з інцидентом посла Угорщини.

«Пропаганда в Угорщині ідей ревізіонізму не сприяє розвитку українсько-угорських відносин. У МЗС України буде запрошено угорського посла, до відома якого буде доведено неприйнятність вчинку Віктора Орбана», – написав Ніколенко.

Пізніше Орбан сам відповів на претензії до шарфу із «Великою Угорщиною».

«Футбол – це не політика. Давайте не бачити те, чого нема. Збірна Угорщини — команда всіх угорців, де б вони не мешкали!», — написав він у Facebook.

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  • 22.11.2022 16:41
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Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

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