Крим атакують безпілотники: прогриміли вибухи у Севастополі та Євпаторії

У тимчасово окупованому Криму ввечері 22 листопада у різних місцях пролунали вибухи.

Про це повідомили місцеві Telegram-канали. Зокрема говорять про серію вибухів у районі Балаклави під Севастополем, біля мису Фіолент та Євпаторії.

За словами «губернатора» Севастополя Михайла Развожаєва, йде атака безпілотників.

“Прямо зараз працюють наші чергові сили ППО. Йде атака безпілотників. За попередньою інформацією, два БПЛА вже збиті. Усі сили та служби перебувають у бойовій готовності”, – написав він у Telegram.

Також кримські Telegram-канали повідомили про збиття безпілотника біля Новофедорівки.

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