В СБУ розповіли про дивні знахідки у Києво-Печерській лаврі і інших приміщеннях УПЦ МП

Було ретельно перевірено понад 350 церковних споруд і 850 осіб

СБУ знайшла проросійську літературу, мільйони готівки та “сумнівних” громадян РФ під час безпекових заходів у приміщеннях УПЦ (МП).

Про це повідомила пресслужба СБУ.

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Там уточнили, що контррозвідувальні (безпекові) заходи, які проходили на територіях Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври у Києві, Корецького Свято-Троїцького монастиря та у приміщеннях Сарненсько-Поліської єпархії УПЦ на Рівненщині, завершено.

У взаємодії зі співробітниками Нацполіції та Нацгвардії було ретельно перевірено понад 350 церковних споруд і 850 осіб.

Понад 50 осіб пройшли поглиблені контррозвідувальні опитування, у тому числі з використанням поліграфа. Серед них були не лише громадяни України, а й іноземці, зокрема громадяни РФ, що перебували на території об’єктів.

Деякі з них при перевірці документів надали паспорти та військові квитки СРСР, взагалі не мали оригіналів документів, а лише їх копії, або ж мали паспорти громадян України з ознаками підробки чи пошкодження.

Також на території Києво-Печерської Лаври перебував 32-річний громадянин України, який може бути причетний до протиправної діяльності в нашій країні проросійського інформаційного агентства «Антван». При цьому він є довіреною особою власника однойменної російської компанії «ANTVAN GROUP» – громадянина РФ Орлова О.В., який володів в Україні низкою земельних ділянок і закладів громадського харчування. Наразі це майно заарештовано у межах кримінального провадження.

Крім того, у ході безпекових заходів виявлено:

проросійську літературу, яка використовується під час навчання у семінарії та приходських школах, у тому числі для пропаганди «русского мира»;

готівку на загальну суму понад 2 млн грн, більше ніж 100 тис. доларів США та декілька тисяч російських рублів.

В СБУ наголосили, що вказані безпекові заходи відбувалися у межах чинного законодавства.