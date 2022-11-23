Вперше Великобританія передасть Україні гелікоптери Sea King

вертольоти WS-61 Sea King раніше перебували на службі в Королівських ВПС

Великобританія передасть Україні три транспортні вертольоти Sea King, один із яких уже прибув до країни.

Про це повідомило ВВС з посиланням на міністра оборони Бена Воллеса.

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Протягом останніх шести тижнів українські екіпажі навчалися у Великій Британії експлуатувати та обслуговувати ці вертольоти.

Йдеться про вертольоти WS-61 Sea King, які раніше перебували на службі в Королівських ВПС.

Це стара модель вертольотів, вони більше не випускаються. Sea King використовувалися під час Фолклендської війни, війни в Перській затоці, під час Балканського конфлікту та війни в Іраку. Останній такий вертоліт було списано у 2018 році.

Поки що неясно, як саме Україна використовуватиме ці машини – зазвичай вони призначені для пошуково-рятувальних та медико-транспортних операцій. Вони також підходять для розвідки.

Крім того, Уоллес додав, що Великобританія також надішле Україні додаткові 10 тисяч артилерійських снарядів.