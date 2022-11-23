14-ое поколение айфонов: плюсы и минусы моделей

14-ое поколение айфонов: плюсы и минусы моделей
Новая коллекция айфонов, представленная в сентябре этого года, привнесла оживление на рынок современных гаджетов.

Новая коллекция айфонов, представленная в сентябре этого года, привнесла оживление на рынок современных гаджетов. Все по классике: огромные очереди для предзаказа понравившейся модели, томительное ожидание доставки телефона и трепет от распаковки.

Если вы до сих пор не определились, покупать вам Айфон 14 Про или попробовать 14 Plus, эта статья поможет немного сориентироваться в преимуществах и недостатках каждого из четырех девайсов.

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iPhone 14

Базовая модель имеет ряд плюсов:

  • любите фиолетовый цвет и давно хотели купить телефон такого оттенка? В «младшей» версии Айфона 14 оттенок более нежный и светлый, чем в «старших» айфонах;
  • батареи на 3279 мА·ч хватит на полные сутки активного использования;
  • есть 6 Гб оперативной памяти для быстрой работы с большим потоком информации;
  • фронтальная камера получила автофокус и функцию Photonic Engine для более качественной обработки фото;
  • у основной камеры появилась апертура f/1.5, пропускающая на 49% больше света для детализации снимков даже при недостаточном освещении.

На какие минусы стоит обратить внимание?

  • Использован прошлогодний процессор А15. Он с легкостью справится с рутинными задачами любого современного человека. Но более серьезная работа (монтаж больших видеороликов, ресурсоемкие игры) может привести к перегреву устройства.
  • Двукратный оптический зум основной камеры по отзывам пользователей немного слабоват для создания снимков отдаленных объектов.

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iPhone 14 Plus

К достоинствам модели можно отнести:

  • отличный баланс габаритов и веса, телефон удобно держать в ладони;
  • самая мощная батарея в линейке – 4325 мА·ч, что позволяет увеличить автономность на 5-7 часов;
  • яркий и большой дисплей на 6,7 дюймов не утомляет глаза при длительном использовании;
  • 6 Гб ОЗУ для молниеносной обработки информации.

Не обошлось и без минусов:

  • использован чипсет А15, который в перспективе не будет таким эффективным в работе;
  • максимальный размер внутреннего накопителя – 512 Гб. Этого может быть недостаточно для создателей контента.

iPhone 14 Pro

Основные преимущества модели:

  • флагман получил Dynamic Island вместо «челки» для повышения комфорта и скорости взаимодействия со всеми приложениями и уведомлениями;
  • появилась функция Always-On-Display, которая не тратит много заряда и держит в курсе всех звонков, сообщений на постоянно светящемся дисплее;
  • датчик основной камеры на 48 Мп захватывает вдвое больше света в кадр, чтобы сделать фото четкими и детализированными при разном освещении;
  • топовый процессор A16 Bionic очень мощный и производительный.

Недостатки, замеченные специалистами:

  • емкость батареи немного не дотягивает для идеального баланса с новым процессором, телефон довольно быстро разряжается;
  • снова не был добавлен Type-C, которого ждали пользователи.

iPhone 14 Pro Max

Плюсы девайса полностью аналогичны модели Pro. Дополнительно можно отметить:

  • более удобные габариты для тех, кому нужно много работать со смартфона;
  • увеличенная емкость аккумулятора: 4323 мА·ч хватит на 25 часов просмотра потокового видео.

Среди ложек дегтя пользователи отмечают слабоватое подавление шума во время звонков.

Источник: Власти.нет

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  • 23.11.2022 10:51

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