14-ое поколение айфонов: плюсы и минусы моделей
Новая коллекция айфонов, представленная в сентябре этого года, привнесла оживление на рынок современных гаджетов.
Новая коллекция айфонов, представленная в сентябре этого года, привнесла оживление на рынок современных гаджетов. Все по классике: огромные очереди для предзаказа понравившейся модели, томительное ожидание доставки телефона и трепет от распаковки.
Если вы до сих пор не определились, покупать вам Айфон 14 Про или попробовать 14 Plus, эта статья поможет немного сориентироваться в преимуществах и недостатках каждого из четырех девайсов.
iPhone 14
Базовая модель имеет ряд плюсов:
- любите фиолетовый цвет и давно хотели купить телефон такого оттенка? В «младшей» версии Айфона 14 оттенок более нежный и светлый, чем в «старших» айфонах;
- батареи на 3279 мА·ч хватит на полные сутки активного использования;
- есть 6 Гб оперативной памяти для быстрой работы с большим потоком информации;
- фронтальная камера получила автофокус и функцию Photonic Engine для более качественной обработки фото;
- у основной камеры появилась апертура f/1.5, пропускающая на 49% больше света для детализации снимков даже при недостаточном освещении.
На какие минусы стоит обратить внимание?
- Использован прошлогодний процессор А15. Он с легкостью справится с рутинными задачами любого современного человека. Но более серьезная работа (монтаж больших видеороликов, ресурсоемкие игры) может привести к перегреву устройства.
- Двукратный оптический зум основной камеры по отзывам пользователей немного слабоват для создания снимков отдаленных объектов.
iPhone 14 Plus
К достоинствам модели можно отнести:
- отличный баланс габаритов и веса, телефон удобно держать в ладони;
- самая мощная батарея в линейке – 4325 мА·ч, что позволяет увеличить автономность на 5-7 часов;
- яркий и большой дисплей на 6,7 дюймов не утомляет глаза при длительном использовании;
- 6 Гб ОЗУ для молниеносной обработки информации.
Не обошлось и без минусов:
- использован чипсет А15, который в перспективе не будет таким эффективным в работе;
- максимальный размер внутреннего накопителя – 512 Гб. Этого может быть недостаточно для создателей контента.
iPhone 14 Pro
Основные преимущества модели:
- флагман получил Dynamic Island вместо «челки» для повышения комфорта и скорости взаимодействия со всеми приложениями и уведомлениями;
- появилась функция Always-On-Display, которая не тратит много заряда и держит в курсе всех звонков, сообщений на постоянно светящемся дисплее;
- датчик основной камеры на 48 Мп захватывает вдвое больше света в кадр, чтобы сделать фото четкими и детализированными при разном освещении;
- топовый процессор A16 Bionic очень мощный и производительный.
Недостатки, замеченные специалистами:
- емкость батареи немного не дотягивает для идеального баланса с новым процессором, телефон довольно быстро разряжается;
- снова не был добавлен Type-C, которого ждали пользователи.
iPhone 14 Pro Max
Плюсы девайса полностью аналогичны модели Pro. Дополнительно можно отметить:
- более удобные габариты для тех, кому нужно много работать со смартфона;
- увеличенная емкость аккумулятора: 4323 мА·ч хватит на 25 часов просмотра потокового видео.
Среди ложек дегтя пользователи отмечают слабоватое подавление шума во время звонков.
Источник: Власти.нет
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- 23.11.2022 10:51
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