Росіяни готуються до оборони Криму і будують лінії оборони на півночі півострова, – ГУР

Росіяни готуються до оборони Криму

На півночі Джанкойського району тимчасово окупованого Криму російські військові будують позиційні райони тв готуються до оборони півострова.

Про повідомив Укрінформ з посиланням на представника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрія Черняка.

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За його словами, воєнна розвідка поки не фіксує евакуації загарбників із півночі Кримського півострова.

“Однак ми бачимо, що вони активно готуються до оборони. Створюють оборонну смугу як на лівому березі Дніпра у Херсонській області, так і на адміністративному кордоні з Кримом, на півночі півострова”, – зазначив Черняк.

Він додав, що окупанти будують два позиційні райони в північній частині Джанкойського району.

“Для них це дуже важливо, адже у результаті контрнаступу українських сил північ Криму буде зоною ураження ЗСУ”, – пояснив розвідник.