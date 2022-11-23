Прокуратура розслідує багатомільйонні зловживання голови УАФ Андрія Павелка

Прокуратура розслідує багатомільйонні зловживання голови УАФ Андрія Павелка
Президента Української асоціації футболу Андрія Павелка та генерального секретаря УАФ Юрія Запісоцького у вівторок, 22 листопада, помітили у будівлі Генеральної прокуратури
Раніше вони отримували виклик для повідомлення про підозру у кримінальному провадженні.
Як повідомляє FootballHub, першим, набагато раніше за керівника УАФ, але пізніше за обумовлені 11 годин ранку, приїхав Запісоцький.
Павелко прибув пізніше у супроводі охоронця, ретельно маскувався у вбранні з каптуром. Обидва фігуранти кримінальних справ щодо розкрадання коштів перебували у будівлі Генеральної прокуратури України кілька годин. Запісоцький вийшов, від коментарів відмовився. Павелко теж.
Нагадаємо, на минулому тижні журналісти програми «Гроші» оприлюднили розслідування, https://youtu.be/zPFTkUkcUk0 згідно з яким замість футбольних баз, дитячих шкіл і заводу з виробництва штучного покриття була побудована одна велика інфраструктура – будинок Павелка.
«Футбольна спільнота точно буде шокована, бо замість футбольних баз, дитячих шкіл і заводу з виробництва штучного покриття була побудована одна велика інфраструктура – будинок Павелка, будинок охорони Павелка та пляж для президента УАФ на землі, що знаходиться у державній власності та на якій заборонено будь-яке будівництво або приватне користування. Справжнє поєднання краси природи, беззаконня та, судячи з розмаху, неймовірної корупції», – кажуть автори розслідування.
Згідно з декларацією Андрія Павелка, яку він подавав у 2018 році, в Хотянівці він орендує будинок 123 кв м. Проте такого розміру на вигляд будинок охорони біля воріт, а далі на території розміром 84 соток розташований маєток площею 1231 кв. м. Мінімальна ринкова вартість лише землі складає близько 300 тис. дол. Сам же будинок, за оцінками ріелторів, може коштувати 5 млн дол. і більше.
«Тож, як бачимо, війна – це криза не для всіх українців. Чи був цей будинок у фактичному користуванні Андрія Павелка під час його депутатства, адже зведений у 2013 році і в декларації не фігурував, доведеться з’ясовувати слідству, як і те, звідки у Андрія Павелка та його матері кошти на купівлю такого майна. Адже сам будинок родина Андрія Павелка, точніше його мати Єременко Зоя Семенівна придбала, а фактично просто оформила нещодавно – 19 вересня 2022 року. Втім, судячи з обжитості будинку, Павелко з родиною мешкають тут вже давно. Саме у цьому будинку, згідно з документами, 18 жовтня проводили обшук», – зазначають в розслідуванні.
За даними журналістів, слідчі були вражені розмірами будинку та його наповненням.
«Слідчі, схоже, заблукали коридорами та кімнатами – кімната для релаксу з масажним кріслом, винний льох, кінотеатр, терраса із позолоченими меблями «Пшонка-стайл», де лише стіл вартістю понад 10 тис дол., кілька роялів, величезний басейн і супер величезний гардероб розміром з однокімнатну квартиру. Гардероб більше схожий на мультибрендовий бутік у Мілані. Навіть манекен є – знову-таки лакшері, з головою орла, обтягнутий шкірою крокодила. Ймовірно, від відомого італійського бренду Stefano Ricci. Ціна на куртки цього бренду стартує від трьох тисяч євро, на костюми – від 5000 євро і треба чекати 8 тижнів, взуття – від 500 євро за пару. Вже не кажемо про численні аксесуари – сумки, ремені тощо», – зазначили автор розслідування.
Крім того виявили незаконне використання смуги державної землі, яка призначена для ведення лісового господарства. До цієї землі мав би бути вільний доступ у всіх бажаючих, як, приміром, у сусідніх будинках. Але натомість на державній землі знаходиться розкішний приватний пляж Андрія Павелка та стоянка катерів.
За даними журналістів, щонайменше 10 карних справ розслідують зараз Нацполіція, ДБР, НАБУ та Прокуратура за фактами протиправної діяльності Павелка та його менеджерів.
Справи абсолютно різні – і про примітивну корупцію на кшталт завищення вартості будівельних робіт, і виведення грошей в офшори, і про змову з детективами НАБУ, і навіть перешкоджання законній діяльності журналістів. Суми збитків, завданих Павелком і його функціонерами бюджету України та міжнародним організаціям, експерти й слідство оцінюють у приблизно 550 000 000 гривень.

Источник: Власти.нет

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  • 23.11.2022 17:45

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