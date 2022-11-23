Одеський промтоварний ринок «Сьомий кілометр» ніколи не перераховував ніяких коштів терористичній організації «ЛНР»

Одеський промтоварний ринок «Сьомий кілометр» ніколи не перераховував ніяких коштів терористичній організації «ЛНР»
Одеський промтоварний ринок Сьомий кілометр не перераховував 23,5 млн. грн. самопроголошеній освіті «ЛНР».

Про це повідомили в адміністрації ТОВ «Промринок», коментуючи сьогоднішню публікацію анонімного інтернет-сайту Антикор.

«У поширеному фейковому повідомленні сайту йдеться про журналістський матеріал 2014 року, який опублікував інформаційний ресурс Цензор.нет. Наше підприємство, у встановленому Законом порядку, опротестувало в суді це твердження та довело його хибність. Згідно з рішенням суду сайт Цензор.нет 31.12. 2015 та 13.01.2020 дав відповідні спростування, визнавши недостовірність даних, які були опубліковані репортерами видання раніше. Всі посилання на історію, що давно вичерпала себе, – це спроби здирництва з боку недобросовісних інтернет – шахраїв».

Так, у тексті спростування йдеться: «Не відповідають дійсності такі слова: «Як раніше повідомлялося у ЗМІ, ринок «7 кілометр» перерахував 23,5 млн грн луганській фірмі, яка перебуває під впливом так званої ЛНР. Під виглядом купівлі акцій «Луганської вуглезбагачувальної» компанії «адміністрація ринку перерахувала кошти підприємствам на схід України. Цю угоду ЗМІ пов’язують із фактом фінансування ЛНР групою Іванющенко».

«Промтоварний ринок Сьомий кілометр не вперше стає об’єктом інформаційних та репутаційних атак, – йдеться у повідомленні адміністрації підприємства. Але, в умовах військового стану, звичайна господарська афера здирників стає зловмисною атакою ресурсу, пов’язаного з РФ, на одне з бюджетоутворюючих підприємств прифронтової Одеської області. Про цей факт ми обов’язково повідомимо компетентні органи, зокрема контррозвідку СБУ, – зазначила у коментарі для ЗМІ заступник директора ТОВ «Промринок» Ірина Ткач.

Тільки сьогодні, за її словами, адміністрація підприємства отримала повідомлення від головного офісу компанії Google про видалення з пошуку чергового наклепницького матеріалу анонімних сайтів про роботу одеського промринку «7-й кілометр».

Источник: Овідіопольські новини

  • 89
  • 23.11.2022 17:59
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Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

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