Україна повернула з російського полону 50 захисників

Сьогодні, 24 листопада, відбувся черговий обмін полоненими, в результаті якого додому з російського полону повернулося 50 наших захисників.

Про це повідомив глава Офісу президента Андрій Єрмак.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

За його словами, вдалося повернути з російського полону 20 нацгвардійців, 12 хлопців з ВМС, 10 бійців ЗСУ, 6 – ДПСУ, 2 з ТРо.

Серед них двоє офіцерів і 48 рядових та сержантів.

“Важливо, що нам вдалося повернути 19 оборонців Маріуполя, 12 з яких були евакуйовані з «Азовсталі», а також 15 полонених з ЧАЕС та 7 з острова Зміїний”, – наголосив Єрмак.

Ваш браузер не поддерживает воспроизведение видео