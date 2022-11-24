Україна повернула з російського полону 50 захисників
Сьогодні, 24 листопада, відбувся черговий обмін полоненими, в результаті якого додому з російського полону повернулося 50 наших захисників.
Про це повідомив глава Офісу президента Андрій Єрмак.
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За його словами, вдалося повернути з російського полону 20 нацгвардійців, 12 хлопців з ВМС, 10 бійців ЗСУ, 6 – ДПСУ, 2 з ТРо.
Серед них двоє офіцерів і 48 рядових та сержантів.
“Важливо, що нам вдалося повернути 19 оборонців Маріуполя, 12 з яких були евакуйовані з «Азовсталі», а також 15 полонених з ЧАЕС та 7 з острова Зміїний”, – наголосив Єрмак.
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- 24.11.2022 16:05
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