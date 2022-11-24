Пашинян змусив Путіна нервово жбурнути ручку на засіданні ОДКБ

Пашинян змусив Путіна нервово жбурнути ручку на засіданні ОДКБ

Нікол Пашинян відмовився підписувати підсумкову декларацію Ради ОДКБ

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян відмовився підписувати підсумкову декларацію Ради ОДКБ через те, що організація нічим не допомагає її країні.

Про це повідомила пресслужба уряду Вірменії.

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Виступаючи на саміті, Пашинян закликав Раду ОДКБ дати політичну оцінку дій Азербайджану проти Вірменії, які вважає агресією.

За його словами, союзники повинні добиватися від Азербайджану виведення військ із зайнятої ними частини території Вірменії, інше «може означати відмову ОДКБ від союзницьких зобов’язань». При цьому Пашинян наголосив, що не просить у ОДКБ військової допомоги.

Президент Росії Володимир Путін, який був присутнім на засіданні, заявив, що сподівається на укладення мирного договору між Азербайджаном і Вірменією.

Пізніше в мережі з’явилося відео із засідання, на якому видно, як розгніваний прем’єр Вірменії завершує засідання і бурхливо «подякував» представникам країн за присутність.

«Засідання завершую, дякую велике. Дякую велике!», – сказав він.

При цьому Путін знервовано кинув ручку на стіл, а Лукашенко здивовано розвів руками.

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  • 24.11.2022 16:39
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Артем Малиновський:Фахівець з міжнародної політики, масонських змов, світової закуліси та масового чіпування.

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