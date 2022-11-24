У російському Кримську чоловік відкрив стрілянину по перехожих через суд з дружиною

У місті Кримськ Краснодарського краю чоловік вчинив стрілянину на вулиці, після чого наклав на себе руки.

Про це повідомили російські ЗМІ.

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За їхньою інформацією, стрілка звуть Володимир Жиров.

На злочин він пішов нібито після програного суду за квартиру ексдружині Галині та синові Юрію.

Жиров стверджував, що дружина перед розлученням купила квартиру синові за його гроші. І наказав квартиру йому повернути. Справа тривала півроку і сьогодні суд йому відмовив. Після суду чоловік став переслідувати колишню дружину із погрозами. Галина забігла до ТЦ та попросила про допомогу. Того, хто вирішив допомогти, чоловік убив.

Зрозумівши, що накоїв, Жиров поїхав додому до сина і застрелився там в автомобілі.

Прокуратура Краснодарського краю офіційно заявила, що “невідомий” відкрив стрілянину поряд із торговим центром «Слов’янський» у Кримську.

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Інформація про жертв надходить суперечлива.

Попередньо, загинули чотири особи, включаючи її саму, передає ТАСС із посиланням на правоохоронні органи.

Двоє людей загинули під час стрілянини в Кримську, інформація про постраждалих уточнюється, сказало джерело РИА Новости.

Телеграм-канали Baza та Mash уточнюють, що чоловік стріляв із довгоствольної гвинтівки, прикритої рушником.