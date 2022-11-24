У Китаї через рекордний спалах COVID-19 обвалилися акції компаній

У Китаї через рекордний спалах COVID-19 обвалилися акції компаній

У Китаї знову спалах COVID-19

Китай повідомив про рекордно високий рівень зараження COVID-19, міста по всій країні запровадили локальні локдауни, масове тестування та інші обмеження.

Про це повідомило Reuters.

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Відродження інфекції майже через три роки після того, як пандемія народилася в Ухані, ставить під сумнів надії інвесторів на те, що Китай незабаром послабить жорстку політику щодо COVID-19.

Нові обмеження вилилися в масовий карантин жителів, який позначилася також на роботі заводів, включаючи найбільший у світі завод з виробництва iPhone.

Економісти відзначили, що акції китайських компаній впали в четвер, оскільки побоювання з приводу рекордно високих внутрішніх показників зараження COVID-19 нівелювали оптимізм щодо нових економічних стимулів та обрушили зростання.

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  • 24.11.2022 19:01
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Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

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