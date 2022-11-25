Окупанти вночі і зранку обстріляли передмістя Запоріжжя

Російські окупанти в близько опівночі та зранку нанесли ракетні удари по Запоріжжю.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

«Ворог знову атакував передмістя Запоріжжя. На цей раз ракети влучили поруч з лікарнею. Люди не постраждали, чого не скажеш про будівлю”, – написав він в Telegram щодо нічного обстрілу.

За словами голови ОВА, в лікарні зруйновано десятки вікон.

Вранці, після 07:10, в обласному центрі знов пролунали вибухи.

“Російські виродки вкотре за добу поцілили ракетою у передмістя Запоріжжя. Обставини з’ясовуються. Підробиці згодом”, – повідомив Старух.