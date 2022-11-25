Мешканцям Запоріжжя, Харкова, Миколаєва і Херсона загрожує небезпека, – ГУР
Найбільше у росіян залишилось ракет до систем С-300
Росія продовжить завдавати масованих ракетних ударів по Україні, зокрема ракетами С-300, які загрожують в першу чергу мешканцям Запоріжжя, Харкова, Миколаєва і Херсона.
Про це в етері телемарафону заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов.
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За його словами, щоб підготуватись до наступного масованого обстрілу окупантам знадобиться близько тижня.
Розвідник також зауважив, що найбільше у росіян залишилось ракет до систем С-300.
“Це означає, що насамперед загроза є для прифронтових міст: Запоріжжя, Харків, Миколаїв, Херсон. На жаль. це ті міста, куди С-300 добивають. Україна працює над захистом цивільної інфраструктури і мирного населення, але розуміємо, що ворог попри всю свою недолугість є серйозним, озброєним, масовим. Тому, на жаль, ракетний терор ще може тривати”, – зазначив Юсов.
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- 25.11.2022 08:20
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