Армія РФ не зможе утримати південь України, – ОК «Південь»

Армія РФ не зможе утримати південь України, – ОК «Південь»

Українська артилерія встановлює вогневий контроль за логістичними шляхами окупантів

На південному плацдармі ЗСУ продовжують встановлювати вогневий контроль над транспортними артеріями противника, що врешті решт призведе до їхнього відступу.

Про це розповіла в ефірі телеканалу «Еспресо» керівниця пресцентру сил охорони та оборони оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк.

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За її словами, росіяни вже розуміють провал своєї військової стратегії.

“Деокупація правобережжя України на південному напрямку повертає ворога до розуміння, що ЗСУ продовжують встановлювати вогневий контроль над транспортними артеріями противника. Українська артилерія вже може досягати тих рубежів, які вони будують на лівому березі Дніпра, у районі Армянська», – пояснила Гуменюк.

За словами представниці ОК «Південь», росіяни вже усвідомлюють, що їм доведеться поступатися окупованими територіями.

«На правому березі Дніпра вони будували багатошарову оборону, по якій й відступали. Так само, зараз ворог облаштовує оборонні позиції на лівому березі Дніпра. Противник замінував берегову лінію та облаштовує вогневі позиції вглиб на 15-20 км. Тому, що розуміє, що доведеться відступати», – зазначила Гуменюк.

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  • 25.11.2022 09:38
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