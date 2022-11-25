В Києві будуть давати електрику почергово на 3 години

Кличко розповів про відновлення електрики та опалення в Києві

Протягом дня в Києві енергетики планують підключати електрику для всіх споживачів почергово - на 3 години.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

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Він зазначив, що половина споживачів поки залишаються без електроенергії.

Також Кличко додав, що фахівці продовжують відновлювати опалення в столиці. Третина будинків Києва вже з теплом.