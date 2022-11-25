З Кремля йде куратор президентських виборів-2024 через псевдореферендуми

Кремлівський куратор всіх виборів може залишити свою посаду

У політичному блоці адміністрації президента (АП) РФ може змінитись куратор усіх російських виборів через невдоволення силового блоку організацією “референдумів” на окупованих територіях.

Про це повідомила Медуза з посиланням на джерела, близькі до Кремля.

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Наразі проведенням виборних кампаній займається голова управління АП із забезпечення справ Держради Олександр Харичев – близький соратник керівника політичного блоку Кремля Сергія Кирієнка. Він найближчим часом піде у відставку.

За інформацією джерел, на відставці Харичева наполягають високопоставлені силовики, у яких виникли претензії до організації “референдумів” про приєднання до Росії українських територій.

Поки Харичев займався внутрішніми виборами у РФ, ніхто не звертав уваги, як усе це відбувалося. Але на окупованих територіях при організації “референдумів” усі “варилися в одному казані”: чиновники АП, політтехнологи, військові, спецслужби.

“Силовики трохи ****** [здивувалися] від того, як на кампаніях витрачаються гроші. Пішли скарги, вимоги розібратися”, — пояснило джерело, уточнивши, зокрема, що силовиків “вразили масштаби витрат”.