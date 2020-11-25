Данілов підтвердив знищення у Криму іранських військових радників

Данілов уточнив, що іранських інструкторів на українську територію ніхто не запрошував

Секретар РНБО Олексій Данілов підтвердив, що іранських військових радників, які перебували в Криму для запусків безпілотників і навчання цьому росіян, було знищено.

В інтерв’ю для The Guardian він також попередив, що будь-які інші іранці, які надають військову підтримку російській агресії, на окупованій українській території також стануть мішенню.

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Наприкінці жовтня про те, що на півострові через українські удари загинули десять громадян Ірану, які навчали російських солдатів використовувати іранські безпілотники, повідомляло видання Jerusalem Post.

«Вас не має бути там, де вас не повинно бути. Вони були на нашій території. Ми їх сюди не запрошували, і якщо вони співпрацюють із терористами та беруть участь у знищенні нашої нації, ми маємо їх убити», — пояснив Данілов.