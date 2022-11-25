Китай був у курсі планів Путіна вторгнутися в Україну: Пекін та Москва підписали угоду

Китай був у курсі планів Путіна вторгнутися в Україну: Пекін та Москва підписали угоду

Пекін знав про плани Москви напасти на Україну

Китай знав заздалегідь про плани Росії щодо початку бойових дій на території України.

Про це пише The Spectator.

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У матеріалі зазначено, що «росіяни представили свої дії як операцію щодо повернення втраченої російської провінції [і] возз’єднання Росії в історичних кордонах».

Така подача була близькою до Китаю, який знаходиться в процесі вирішення ситуації з Тайванем. Проте обом сторонам було зрозуміло, що конфлікт не повинен «заважати проведенню зимових Олімпійських ігор у Пекіні, які закінчилися 20 лютого», тобто за чотири дні до початку бойових дій.

Джерело видання повідомило, що для Москви було важливо, що в угоді, яку вона підписала з Пекіном, була «гарантія взаємної безпеки, яку Росія домагалася від Китаю десятиліттями, але досі не могла отримати».

Подібно до статті 5 НАТО, згідно з якою напад на одного члена є нападом на всіх, Пекін і Москва зобов’язалися надати військову допомогу один одному у разі іноземного вторгнення на їхні території. При цьому наголошувалися на особливих умовах щодо причини такого вторгнення. Останній пункт було введено на вимогу Китаю і «фактично виводив з угоди» взяті російськими військами під контроль території України. Контрнаступ Києва у відповідь дозволяв Пекіну не вважати це нападом на Росію.

Проте масштаби конфлікту «застали Пекін зненацька» і хоча формально він підтримував Москву, насправді китайська сторона почала турбуватися, що «Путін перегнув ціпок і спровокує Захід на створення єдиного фронту».

Крім того, Китай був незадоволений тим, що вже 27 лютого президент Росії «розіграв свою небезпечну карту», ​​натякнувши на використання ядерної зброї.

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  • 25.11.2022 12:11
Декілька слів про автора
Артем Малиновський:Фахівець з міжнародної політики, масонських змов, світової закуліси та масового чіпування.

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