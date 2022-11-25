Росія оголосила про досягнення «цифрового суверенітету»: що це означає

Вихід з країни західних компаній у РФ назвали "цифровим суверенітетом"

У Мінцифри РФ заявили про досягнення цифрового суверенітету - після виходу закордонних компаній країна залишилася «надана сама собі» і тепер російський продукт нібито займатиме ніші, що звільнилися.

Як повідомило РБК, про це заявив на форумі «Цифровий алмаз» глава Мінцифри Максут Шадаєв.

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«Якщо говорити про цифровий суверенітет, ми його вже досягли, тому що іноземні компанії вже пішли з вітчизняного ринку. Ми тепер надамо самі собі», — пояснив міністр.

За його словами, ніші, які раніше займали іноземні продукти, наразі будуть заміщені вітчизняними.

Шадаєв додав, що російські технологічні компанії нібито успішно розвиваються, а від’їзд ІТ-фахівців із країни не досяг глобального масштабу і не завдав непоправної шкоди галузі.

«Тут я з певним оптимізмом дивлюся в майбутнє», – заявив глава Мінцифри.

Нагадаємо, іноземні компанії почали масово йти з Росії після початку широкомасштабної агресії РФ проти України та запровадження західних санкцій. На думку президента Володимира Путіна, це сприятиме звільненню Росії від «принизливої» та «небезпечної» залежності від іноземних технологій.