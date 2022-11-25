Ситуація з ядерною безпекою в Україні стає дедалі тривожнішою, – Гроссі

Ситуація з ядерною безпекою в Україні стає дедалі тривожнішою, – Гроссі

Гроссі закликав припинити бойові дії, що загрожують ядерній безпеці

Ситуація з атомною енергетикою в Україні стає дедалі небезпечнішою, воєнні дії, що загрожують безпеці ядерних об'єктів, мають бути негайно припинені.

Про це заявив у відеозверненні генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

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«Повна та одночасна втрата зовнішнього електропостачання українськими атомними електростанціями демонструє, що ситуація з ядерною безпекою в країні стає все більш нестабільною, складною та потенційно небезпечною», – сказав Гроссі.

За його словами, це перший випадок, коли усі станції одночасно втратили зовнішнє живлення.

«Це було неможливо уявити до цієї трагічної війни. І це дуже хвилює. Усі військові дії, що загрожують безпеці ядерних об’єктів України, мають бути негайно припинені», – наголосив глава МАГАТЕ.

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  • 25.11.2022 16:15
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