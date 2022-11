Ситуація з ядерною безпекою в Україні стає дедалі тривожнішою, – Гроссі

Про це заявив у відеозверненні генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

«Повна та одночасна втрата зовнішнього електропостачання українськими атомними електростанціями демонструє, що ситуація з ядерною безпекою в країні стає все більш нестабільною, складною та потенційно небезпечною», – сказав Гроссі.

За його словами, це перший випадок, коли усі станції одночасно втратили зовнішнє живлення.

«Це було неможливо уявити до цієї трагічної війни. І це дуже хвилює. Усі військові дії, що загрожують безпеці ядерних об’єктів України, мають бути негайно припинені», – наголосив глава МАГАТЕ.

My statement on the situation and recent developments at nuclear power plants in #Ukraine, part 1 of 2. pic.twitter.com/nVD4yYQZEA

— Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) November 24, 2022