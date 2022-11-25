Німеччина веде переговори з союзниками щодо передачі Україні комплексів ППО Patriot

Німеччина веде переговори з союзниками щодо передачі Україні комплексів ППО Patriot

НАТО не заперечує проти можливого рішення Німеччини передати комплекси Patriot Україні

Німеччина заявила, що обговорює з союзниками прохання Польщі щодо направлення комплексів ППО Patriot в Україну після того, як глава НАТО Йнс Столтенберг припустив, що альянс може не заперечувати такого кроку.

Про це повідомило Reuters.

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«Ми ведемо переговори з нашими союзниками про те, як вчинити з пропозицією Польщі», – сказав журналістам у Берліні представник уряду Німеччини.

Берлін запропонував Варшаві систему Patriot, щоб допомогти убезпечити її повітряний простір після того, як на її територію впала ракета та вбила двох людей.

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак пізніше попросив Німеччину відправити ці комплекси в Україну, додавши, що для безпеки Польщі було б краще, якби вони знаходилися на українській території поблизу кордону.

Столтенберг заявив, що такі розгортання систем ППО мають бути рішеннями окремих країн з урахуванням правил щодо кінцевих користувачів.

“Іноді є угоди з кінцевими користувачами та інші речі, тому їм потрібно консультуватися з іншими союзниками. Але, зрештою, це (рішення) має бути ухвалене національними урядами”, — додав він.

Коментарі Столтенберга пролунали після того, як міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт у четвер заявила, що спільне використання німецьких підрозділів Patriot за межами території НАТО потребує попередніх обговорень з НАТО та союзниками.

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  • 25.11.2022 17:29
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