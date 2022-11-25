Путін пошкодував, що Донбас не возз’єднався з Україною і надто пізно увійшов до складу РФ

Путін трішки заплутався у возз'єднаннях Донбасу

Президент Росії Володимир Путін заявив, що возз'єднання Росії з Донбасом мало статися раніше, але тоді він сподівався на його возз'єднання з Україною.

Про це повідомило ТАСС.

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За його словами, у 2014 році Кремль нібито виходив з того, що «може бути вдасться домовитися», і «ЛДНР» у рамках Мінських домовленостей возз’єднаються з Україною.

«Ми щиро до цього йшли, але ми не відчували до кінця настрою людей, до кінця неможливо було зрозуміти, що там відбувається», – сказав президент РФ на зустрічі з «солдатськими матерями».

Він додав, що тепер йому стало очевидним, що возз’єднання Донбасу з Росією мало статися раніше.

«Можливо, і не було б стільки втрат серед мирних громадян, не було б стільки загиблих під обстрілами дітей», – зазначив Путін.

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