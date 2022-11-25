Кулеба наполягає, що у Польщі впала не українська ракета: доказів зворотного немає

Кулеба каже про політичну риторику щодо збитої ракети, але доказів немає

Україна має дані, які підтверджують, що ракета, яка впала в районі польського села Пшеводув, була не українською.

Про це повідомив в інтерв’ю «Le Parisien» глава МЗС України Дмитро Кулеба.

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За його словами, Київ «дуже відкрито» бере участь у розслідуванні.

«Ми чули політичну риторику про те, що це була українська зенітна ракета, але ми не бачили доказів. У наших військових є інформація, згідно з якою це не наша ракета», — заявив Кулеба.