Кулеба наполягає, що у Польщі впала не українська ракета: доказів зворотного немає
Кулеба каже про політичну риторику щодо збитої ракети, але доказів немає
Україна має дані, які підтверджують, що ракета, яка впала в районі польського села Пшеводув, була не українською.
Про це повідомив в інтерв’ю «Le Parisien» глава МЗС України Дмитро Кулеба.
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За його словами, Київ «дуже відкрито» бере участь у розслідуванні.
«Ми чули політичну риторику про те, що це була українська зенітна ракета, але ми не бачили доказів. У наших військових є інформація, згідно з якою це не наша ракета», — заявив Кулеба.
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- 25.11.2022 20:20
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