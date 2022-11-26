Чи буде наступ з Білорусі у кінці листопада: в ГУР відповіли

На території Білорусі відсутнє ударне угруповання

В українському інформаційному просторі в останні дні поширюється інформація про нібито плани ворога атакувати Україну ударним угрупованням РФ та Білорусі з боку північних кордонів наприкінці листопада, що є фейком.

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони.

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Там додали, що інформація про ймовірний наступ підсилюється анонімними «вкидами» про масовану ракетно-авіаційну атаку, яка передуватиме такому вторгненню.

“Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомляє, що подібна інформація не відповідає дійсності. Мета такої інформаційної спецоперації — спровокувати Україну перекинути значну частину війська до кордону з Білоруссю, аби послабити наступальний потенціал Збройних Сил на сході та півдні України, а заразом показати білорусам нібито наміри нашої держави атакувати територію Білорусі, тим самим провокуючи білорусів вступити у війну”, – сказано в повідомленні.

Розвідники також додали, що такі повідомлення мають на меті посіяти паніку серед українського суспільства і є частиною ворожих інформаційно-психологічних спецоперацій.

На це вказує і той факт, що спершу в подібних повідомленнях вказувалася дата можливого «вторгнення» 25-28 листопада, а за кілька годин дата «вторгнення» змістилася на 28-29 листопада.

В ГУР наголосили, що за даними розвідки наразі на території Білорусі відсутнє ударне угруповання, яке може виконати подібні задачі.