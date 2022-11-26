Росія обстрілює Україну ядерними ракетами без бойового заряду: стала відома причина

Росія обстрілює Україну ядерними ракетами без бойового заряду: стала відома причина

Росіяни пускають ракети-болванки аби відволікати українську ППО

Російські військові використовують проти України старі крилаті ракети, призначені для завдання ядерних ударів, але без боєголовок.

Про це йдеться у зведенні Міноборони Великобританії.

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«На опублікованих у відкритих джерелах фотографіях видно уламки ракети повітряного базування AS-15 Kent (так у класифікації НАТО називають ракети Х-55, – Ред.), яка була, ймовірно, збита», – сказано у зведенні.

Британці нагадали, що ці ракети були створені у 1980-х роках виключно як засіб доставки ядерних боєприпасів. При цьому боєголовка з ракети, яку використовували під час удару по Україні, було знято і, ймовірно, замінено баластом.

«Хоча подібна інертна зброя може завдати певних збитків за рахунок кінетичної енергії, якою володіє ракета, і невикористаного палива, вона навряд чи зможе з надійністю вразити заплановану ціль», – зазначили британські військові.

На їхню думку, Росія «майже напевно сподівається, що такі ракети служитимуть як помилкові цілі і зможуть відвернути увагу систем протиповітряної оборони».

Як повідомляли Vlasti, над Києвом 17 листопада було збито російську ракету Х-55 з баластом замість ядерного заряду.

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  • 26.11.2022 09:57
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