У Києві протягом доби повністю повернеться вода, тепло і зв’язок

В Києві завершують всі відновлювальні роботи

У Києві протягом 24-х годин заплановано завершити всі відновлювальні роботи - вода, тепло, зв'язок повернеться до роботи в штатному режимі.

Про це повідомили в КМВА.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

Там уточнили, що наразі без постачання електроенергії, в режимі аварійних відключень залишаються 130 тис. мешканців столиці.

Водопостачання відновлено в повному обсязі по усіх районах міста. В квартирах верхніх поверхів багатоповерхівок, які ще досі знеструмлені, можливий понижений тиск води в мережі.

Триває запуск теплопостачання.

Мобільний зв’язок практично доступний в усіх районах. Але не виключаються ймовірність локальних проблеми в місцях без електроживлення.

Електроенергія подаватиметься згідно графікам стабілізаційних відключень.