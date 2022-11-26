У Києві протягом доби повністю повернеться вода, тепло і зв’язок
В Києві завершують всі відновлювальні роботи
У Києві протягом 24-х годин заплановано завершити всі відновлювальні роботи - вода, тепло, зв'язок повернеться до роботи в штатному режимі.
Про це повідомили в КМВА.
Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше
Там уточнили, що наразі без постачання електроенергії, в режимі аварійних відключень залишаються 130 тис. мешканців столиці.
Водопостачання відновлено в повному обсязі по усіх районах міста. В квартирах верхніх поверхів багатоповерхівок, які ще досі знеструмлені, можливий понижений тиск води в мережі.
Триває запуск теплопостачання.
Мобільний зв’язок практично доступний в усіх районах. Але не виключаються ймовірність локальних проблеми в місцях без електроживлення.
Електроенергія подаватиметься згідно графікам стабілізаційних відключень.
- 9
- 26.11.2022 10:44
Останні новини
Головне
Киев
Коментарі до цієї новини: