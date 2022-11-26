Кремль хоче вбити Лукашенка та втягнути білоруську армію у війну з Україною

Кремль хоче вбити Лукашенка та втягнути білоруську армію у війну з Україною

Вбивством Лукашенка Москва спробує вирішити питання втягування Білорусі до збройної агресії проти України

За дорученням президента Росії Володимира Путіна російська військова розвідка може спробувати найближчими днями вбити самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка або імітувати замах на нього.

Про це повідомив Інститут глобальних загроз та демократичних досліджень імені Роберта Лансінга з посиланням на джерела.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

У такий радикальний спосіб Москва спробує вирішити питання втягування Білорусі до збройної агресії Росії проти України.

У російському ГРУ розглядають сценарій, який передбачає вбивство Лукашенка під час операції, внаслідок чого його обов’язки буде покладено на чинного генерального секретаря ОДКБ Саніслава Зася, який повністю лояльний до Росії і перебуває під контролем ГРУ.

Згідно з цим планом, Зась найближчим часом оголосить про приєднання Білорусі до Росії як автономного утворення, нібито для запобігання військовій загрозі, що стоїть перед Білоруссю з боку України та Польщі. Знову буде розкручено пропагандистський наратив, який стверджує, що замах на Лукашенка був організований Вашингтоном.

В обох сценаріях, чи це невдалий , чи успішний замах на Лукашенка, будуть представлені сфабриковані «докази» «причетності України та Польщі під керівництвом розвідки НАТО», що дасть формальний привід для подальшої участі білоруських військ у бойових діях на українській землі.

  • 0
  • 26.11.2022 11:05
Декілька слів про автора
Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

Коментарі до цієї новини:

Останні новини

Світ
11:05
Кремль хоче вбити Лукашенка та втягнути білоруську армію у війну з Україною
Україна
10:44
У Києві протягом доби повністю повернеться вода, тепло і зв'язок
Україна
09:57
Росія обстрілює Україну ядерними ракетами без бойового заряду: стала відома причина
Україна
08:56
Чи буде наступ з Білорусі у кінці листопада: в ГУР відповіли
Світ
08:31
Токаєв офіційно став президентом Казахстану та пообіцяв нові вибори
Україна
07:44
Росіяни несуть великі втрати на Луганщині: лікарні і морги переповнені
Світ
20:20
Кулеба наполягає, що у Польщі впала не українська ракета: доказів зворотного немає
Світ
18:34
Путін все ще хоче взяти Київ і готовий воювати, не зважаючи на втрати: розкрито плани диктатора
18:10
Його мету досягнуто: Путін пояснив матері загиблого смерть її сина
Світ
17:50
Путін пошкодував, що Донбас не возз'єднався з Україною і надто пізно увійшов до складу РФ
Світ
17:29
Німеччина веде переговори з союзниками щодо передачі Україні комплексів ППО Patriot
Україна
16:15
Ситуація з ядерною безпекою в Україні стає дедалі тривожнішою, - Гроссі
Світ
15:37
Путін замість матерів солдат зустрівся із чиновницями з Москви
Світ
14:25
Росія оголосила про досягнення "цифрового суверенітету": що це означає
Світ
12:11
Китай був у курсі планів Путіна вторгнутися в Україну: Пекін та Москва підписали угоду

Головне

Світ
11:05
Кремль хоче вбити Лукашенка та втягнути білоруську армію у війну з Україною
Світ
08:31
Токаєв офіційно став президентом Казахстану та пообіцяв нові вибори
Україна
07:44
Росіяни несуть великі втрати на Луганщині: лікарні і морги переповнені
Світ
20:20
Кулеба наполягає, що у Польщі впала не українська ракета: доказів зворотного немає
Світ
18:34
Путін все ще хоче взяти Київ і готовий воювати, не зважаючи на втрати: розкрито плани диктатора
Світ
17:29
Німеччина веде переговори з союзниками щодо передачі Україні комплексів ППО Patriot
Україна
11:01
Данілов підтвердив знищення у Криму іранських військових радників
Україна
08:20
Мешканцям Запоріжжя, Харкова, Миколаєва і Херсона загрожує небезпека, – ГУР
Україна
07:31
Окупанти вночі і зранку обстріляли передмістя Запоріжжя
Світ
17:43
У російському Кримську чоловік відкрив стрілянину по перехожих через суд з дружиною
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua

Останнє

ТОР
Кремль хоче вбити Лукашенка та втягнути білоруську армію у війну з Україною
Світ
26.11.2022 11:05
ТОР
У Києві протягом доби повністю повернеться вода, тепло і зв’язок
Україна
26.11.2022 10:44
ТОР
Росія обстрілює Україну ядерними ракетами без бойового заряду: стала відома причина
Україна
26.11.2022 09:57

Популярне

ТОР
Пашинян змусив Путіна нервово жбурнути ручку на засіданні ОДКБ
24.11.2022 16:39
ТОР
«Своїх не кидаємо» замість «з Новим роком»: Москву до свят прикрасять символами війни
25.11.2022 11:48
ТОР
З Кремля йде куратор президентських виборів-2024 через псевдореферендуми
25.11.2022 10:17

Коментують

Powered by Disqus
Національна спілка журналістів України
Зв'язок з нами: [email protected]

Про нас

VLASTI.NET – один із провідних українських новинних та аналітичних сайтів, який створений та наповнюється професійними журналістами. Генеруючи власні новини та аналітику, ми оперативно відбираємо в мережі найгучніші, найрезонансніші та найактуальніші матеріали журналістів та провідних інформагентств з усього світу.

© Copyright 2002 - 2022, «VLASTI.NET»"
NetGameSlots.com