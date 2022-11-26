Кремль хоче вбити Лукашенка та втягнути білоруську армію у війну з Україною

Вбивством Лукашенка Москва спробує вирішити питання втягування Білорусі до збройної агресії проти України

За дорученням президента Росії Володимира Путіна російська військова розвідка може спробувати найближчими днями вбити самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка або імітувати замах на нього.

Про це повідомив Інститут глобальних загроз та демократичних досліджень імені Роберта Лансінга з посиланням на джерела.

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У такий радикальний спосіб Москва спробує вирішити питання втягування Білорусі до збройної агресії Росії проти України.

У російському ГРУ розглядають сценарій, який передбачає вбивство Лукашенка під час операції, внаслідок чого його обов’язки буде покладено на чинного генерального секретаря ОДКБ Саніслава Зася, який повністю лояльний до Росії і перебуває під контролем ГРУ.

Згідно з цим планом, Зась найближчим часом оголосить про приєднання Білорусі до Росії як автономного утворення, нібито для запобігання військовій загрозі, що стоїть перед Білоруссю з боку України та Польщі. Знову буде розкручено пропагандистський наратив, який стверджує, що замах на Лукашенка був організований Вашингтоном.

В обох сценаріях, чи це невдалий , чи успішний замах на Лукашенка, будуть представлені сфабриковані «докази» «причетності України та Польщі під керівництвом розвідки НАТО», що дасть формальний привід для подальшої участі білоруських військ у бойових діях на українській землі.